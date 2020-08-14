Москва, , 08:05 — REGNUM На внутреннем валютном рынке рубль 13 августа подорожал к основным иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара США в первой половине дня и укрепления валют развивающихся рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,04%, до 72,94 руб., евро/рубль — на 0,74%, до 86,20 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 95,39 руб.

Котировки на нефть немного снизились, но не отразились на динамике российской валюты. Значимых событий для рынков не наблюдалось. Пара доллар/рубль технично снижалась до закрытия вечерней торговой сессии.

Сегодня, 14 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $45. Последние дни настроение всем рынкам задаёт золото. После падения на 5%, до $1862, инвесторы задумались над тем, куда инвестировать свои средства в случае обвала других рынков.

Ситуация на время стабилизировалась, золото восстановилось до $1966. Фондовые индексы повышаются. Сегодня по паре доллар /рубль ожидается снижение до уровня 72,20 руб.

Экономический календарь на 14 августа скудный. Инвесторы по-прежнему ожидают прорыва в переговорах по пакету мер стимулирования в США, а также ждут встречи переговорщиков США и Китая, которая состоится 15 августа.

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