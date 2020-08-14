Чебоксары, , 07:58 — REGNUM В Чувашии налоговики банкротят чебоксарскую компанию «Ставр». Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Иск зарегистрирован в суде 12 августа. Заявление подало управление Федеральной налоговой службы по Чувашии, требуя признать банкротом чебоксарское ООО «Ставр». Сумма исковых требований составляет 10 890 121,82 рубля.

Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании, зарегистрированной по адресу, указанному в картотеке суда, — «работы строительные отделочные».