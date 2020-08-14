Чебоксары, , 07:43 — REGNUM Компания «Новитэк» в чувашском Канаше может стать банкротом. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Примечательно, что адрес ответчика совпадает с адресом фигуранта реестра резидентов ТОСЭР.

Скриншот с сайта минэкономразвития Чувашии Cap.ru

Заявление зарегистрировано 13 августа, его подало ООО «Новитэк». Компания просит признать себя банкротом, сумма требований составляет 34 276 129,13 рублей.

Указанный в картотеке суда адрес прописки ответчика совпадает с адресом фигуранта реестра резидентов ТОСЭР «Канаш». По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании, зарегистрированной по данному адресу, — производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки.

Дело пока не принято в производство, детали неизвестны.

Скриншот со страницы Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Отметим, что в 2018 году чувашские власти заявили о том, что комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Канаш» одобрила «инвестиционный проект «Производство химической продукции для компаний ТЭК» ООО «Новитэк». Затем компания была включена в «реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». Данный реестр формирует Минэкономразвития России.