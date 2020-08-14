Пекин, , 07:40 — REGNUM Розничные цены на потребительские товары, которые являются главным индикатором роста потребления, выросли на 0,85% в месячном исчислении за июль, сообщили 14 августа в Национальном бюро статистики КНР.

Данный показатель несколько вырос относительно 0,83% в июне, поддерживая шестимесячную череду увеличений после падения на 10,91% в январе. В июле розничные продажи потребительских товаров достигли 3,22 трлн юаней (около $463,99 млрд), что на 1,1% ниже в годовом исчислении и на 0,7% ниже, чем в июне.

За первые семь месяцев текущего года розничные продажи потребительских товаров в Китае просели на 9,9% относительно аналогичного периода годом ранее и приблизились к отметке 20,45 трлн юаней.