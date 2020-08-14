Пекин, , 07:34 — REGNUM Промышленное производство Китая с добавленной стоимостью, являющейся важным экономическим показателем, продолжило свое восстановление по мере наращивания производства заводами на фоне сдерживания эпидемии COVID-19, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Промышленное производство выросло на 4,8% в годовом исчислении за июль, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. В месячном исчислении промышленное производство выросло на 0,98%. В июле производство обрабатывающей промышленности выросло на 6% в годовом исчислении.

Производство в сферах производства и снабжения электроэнергией, тепловой энергией, газо‑ и водоснабжения выросло на 1,7% в годовом исчислении, в то время как добывающий сектор сбавил производство на 2,6%.

За первые семь месяцев объем промышленного производства снизился в Китае на 0,4% в годовом исчислении, при этом падение снизилось на 0,9 процентного пункта по сравнению с периодом с января по июнь.