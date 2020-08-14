Москва, , 07:28 — REGNUM Услуга Сбербанка «Уведомления по карте» стала доступна клиентам только при условии её подключения, передаёт 14 августа РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.

«Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте», — цитирует издание собеседника из кол-центра Сбербанка.

Отмечается, что стоимость услуги, которая раньше была бесплатной, теперь составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей в месяц — для стандартных. Для держателей премиальных и кредитных карт услуга останется бесплатной.

Теперь бесплатно на телефон клиентов будут приходить только сообщениями с кодами, которые требуются для подтверждения операций.

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