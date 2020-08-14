Хайкоу, Китай, , 07:26 — REGNUM В общей сложности 12 иностранных предприятий, включая туристического гиганта TUI Group из Германии, подписали соглашения о сотрудничестве в рамках свободного торгового порта в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Всего 59 крупных проектов, включая 12 с иностранным финансированием и 47 с отечественным финансированием было заключено в регионе. Они покрыли сферы туризма и современных промышленных услуг, а также высокотехнологичного производства. Суммарный объем инвестиций достиг 14,2 млрд юаней (около $2 млрд).

Представители TUI Group сообщили, что подписание соглашения знаменует официальный вход туристического гиганта в свободный торговый порт Хайнань. Компания намерена основать здесь свою региональную штаб-квартиру по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), а также создать совместные предприятия с целью углубления отношений между Китаем и странами АТР.

На церемонии подписания также были представлены 20 проектов по продвижению инвестиций, открытых для глобальных инвесторов в таких областях, как автомобили на новых источниках энергии, туризм, оффшорная торговля и беспошлинная розничная торговля.

С 1 июня Китай запустил генеральный план строительства свободного торгового порта на острове Хайнань. Планируется создать здесь полностью курортный остров с туризмом в качестве главной опоры промышленности, который бы привлекал интерес клиентов как за рубежом, так в Китае.