Пекин, , 06:52 — REGNUM Объем прямых иностранных инвестиций (FDI), находящихся в текущем обороте экономики материковой части Китая, возрос за июль на 15,8% в годовом исчислении — до 63,47 млрд юаней, сообщили 13 августа в министерстве коммерции КНР.

Таким образом, уже четвертый месяц подряд в стране наблюдается позитивный рост FDI. Производительность притока FDI в период с января по июль текущего года оказалась выше, чем ожидалось, что позволило переломить полосу неудач первой половины года, сообщил представитель министерства Цзун Чанцин во время пресс-брифинга.

За указанный период объем FDI вырос на 0,5% в годовом исчислении до 535,65 млрд юаней, что на 1,8 процентный пункта выше, чем в период с января по июнь. В частности, приток FDI в сферу услуг вырос на 11,6% в период с января по июль, до 414,59 млрд юаней, что составляет 77,4% от общего объема инвестиций в указанную сферу за аналогичный период годом ранее.

Инвестиции из Гонконга, Сингапура и Великобритании выросли в годовом исчислении на 8,2%, 4,6% и 48,6% соответственно за тот же период. За первые семь месяцев всего 18 838 новых предприятий с иностранным финансированием было создано в Китае.