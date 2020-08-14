Курган, , 06:16 — REGNUM В Курганской области производителям сельхозпродукции предоставляется отсрочка по выплате основного долга по всем инвестиционным кредитам, выданным до 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Аграриям, взявшим кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, продлили срок выплаты с восьми до 12 лет.

Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 8 июля 2020 года № 1010, отмечают в правительстве региона.