14 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Совещание главы Крыма завершилось увольнением главы «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко, обещанием провести служебные расследования и выговором ряду чиновников за нарушения и срывы сроков на объектах.

Анастасия Степанова, , 05:52 — REGNUM В Крыму грядёт целая серия служебных расследований на самом высоком уровне. Глава региона Сергей Аксёнов уже пообещал проверить работу ряда министерств и ведомств, начав череду увольнений с главы «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко. Руководство службы автодорог Крыма получило выговор за низкое качество работ. Нарушения на 52 стройках Крыма, похоже, будут стоить карьеры некоторым чиновникам. ИА REGNUM выяснило некоторые детали биографии первой «ласточки» в череде наказанных за некачественную работу.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

О служебной проверке и выговорах

Еженедельное совещание Сергея Аксёнова, где обсуждались проблемы строительной отрасли Крыма, прошло жарко.

«На 52 объектах обнаружены нарушения, причём нарушения значительные, влияющие на качество, сроки и стоимость работы», — гневно отметил глава Крыма, тут же уволив директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко и объявив выговоры начальнику ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александру Нефедову и его заместителю Антону Суханову.

Нефедову и Суханову пришлось ответить за некачественную подготовку документов и «отсутствие организационной работы на объектах». Перед этим Аксёнов побывал на 70 стройках с инспекцией и эту практику он решил продолжить, пообещав, что по ряду должностных лиц министерств и ведомств будет проведено служебное расследование. Можно предположить, что Кривенко стал лишь первой «ласточкой» в череде кадровых чисток.

В ближайшее время вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов должен выдвинуть предложения по новой системе контроля за ходом строительных работ и предложить кандидатуру на пост нового руководителя «Крымавтодора».

О «Крымавтодоре»

На деятельность «Крымавтодора» обратили внимание в Минтрансе России, назвав Крым в числе тех регионов, где низкий процент (менее 20%) укладки дорожного покрытия и низкое кассовое освоение средств по дорожному нацпроекту — менее 10%.

Возвращаясь к «Крымавтодору». У подрядчиков по контрактам есть недовольство тем, как оплачиваются счета этой компанией. К примеру, только за 11−12 августа в арбитраж Крыма было подано четыре финансовых иска, три из которых от крымского ООО «Акцепт» на 4 398 397,34 рубля, 51 574,29 рубля, 353 636,56 рубля и один — от челябинского ООО «Евро-Эксперт» на 89 тыс. рублей.

Компания «Акцепт» поставляет топливо и выступала исполнителем по 240 госконтрактам на сумму 315 млн рублей. 23 июня 2020 года она также обращалась с пятью исками о взыскании долгов с ГУПа.

А 13 июля к филиалу ГУП поступило сразу 18 исков от индивидуального предпринимателя Мойсова из Краснодарского края. Он также является исполнителем по одному из договоров.

Помимо этого, в текущем году судебным приставом-исполнителем с «Крымавтодора» были взысканы долги в размере 12 833 584,84 рубля «в рамках исполнительного производства №178 636/19/82 003-СД».

В апреле же ООО «УПТК «молодёжное» подало сразу 60 исков к ГУП. Притом это были не единственные претензии к госзаказчику у истца из Симферополя. Компания поставляла дорожному предприятию битум.

Кто такой Кривенко?

Кто же такой прогневивший руководителя Крыма Дмитрий Кривенко? 41-летний госслужащий начинал свою трудовую карьеру в Воронежской области. В разные годы он был сотрудником ЗАО «Лукойл — Нефтегазстрой», ФГУ ДЭП № 6 «Управления автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород». Помимо этого, занимал руководящие посты в ООО «Интердорстрой», ООО «Инждорстрой», ООО «Дорсервис».

До того, как в сентябре 2018 года занять пост главы «Крымавтодора», Кривенко был замглавы управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Росавтодора.

По итогам 2018 года он задекларировал доход в размере 2 897 469,91 рубля (примерно по 241,4 тыс рублей в месяц). Супруга доходов не имела. В семье Кривенко квартиры в собственности оказались только у несовершеннолетних детей — площадью 78,2 и 128,8 кв.м. Родители же имели лишь хозяйственное помещение площадью 20,8 кв. м.

Помимо этого, Кривенко был бизнесменом. В Воронеже ему принадлежала доля в ООО «Автодор-мост», созданном в июле 2003 года и ликвидированном в марте 2016 года. Совладельцами также были Мария Павляшек и Ольга Романова, а директором — Александр Премяков. Павляшек на сегодня владеет половиной доли в воронежской компании «АБЗ Западный» — производителе битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их песков.

В активе Кривенко были и 50% доли в ООО «Инждорсервис», которое занималось строительством жилья и нежилых зданий. Создали компанию в феврале 2007 года, а 12 января 2016 года после завершения банкротства она была ликвидирована. Вторым владельцем было московское ООО «Лакдей» Наталии Зайцевой (строительство автомобильных дорог и автомагистралей). Зайцева в октябре 2019 года совместно с ПАО «Мостотрест» (подконтрольно миллиардеру Аркадию Ротенбергу) и Александрой Даниловой учредили ООО «МТСМ-Сервис» в Москве для строительства автомобильных дорог и автомагистралей.