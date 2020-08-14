Ухань, Китай, , 04:30 — REGNUM Пивной фестиваль пройдет в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане, наиболее других пострадавшем от эпидемии COVID-19, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Фестиваль продлится одну неделю и предложит целый ряд различных развлечений и мероприятий, целью которых является стимуляция потребления. Фестиваль призван стать самым крупным мероприятием с момента снятия изоляции города 8 апреля, сообщил директор бюро коммерции уханьского района Дунсиху Дай Личунь.

По словам Дая, в общей сложности 29 площадок будет организовано специально для фестиваля, которые затронут основные деловые районы и туристические места города населением более 10 млн человек.

Ухань надеется вдохнуть жизнь в сектора общественного питания, культуры, туризма и прочих направлений бизнеса для стимуляции честной ночной экономики. Власти организовали специальные команды для обеспечения эпидемиологической профилактики и контроля за работой, медицинским снабжением и транспортировкой на время фестиваля.