Хабаровск, , 03:58 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с рыбопромышленниками, руководителями профильных министерств и ведомств, надзорных органов, представителями коренных малочисленных народов проблемы рыбной отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новый глава региона изменил привычную для таких встреч схему — Дегтярёв дал вначале высказаться не чиновникам, а рыбакам. Основная проблема — распределение квот.

«Нужно убирать недоверие между всеми участниками промысла. Проведём полную ревизию рыбодобывающих предприятий, а также в части реестра КМНС. Разберёмся и с любительским ловом. Люди должны иметь возможность пойти на берег и поймать рыбу, привезти её домой. Но главное — цены! Стоимость рыбы в Хабаровском крае неоправданно завышена. Но этот вопрос станет темой для отдельного разбирательства», — сказал по итогу разговора врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл встречу с представителями экспертного сообщества. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, к открытому разговору Дегтярёв лично пригласил политологов, социологов и преподавателей ведущих вузов. Ключевой темой для обсуждения стало дальнейшее общественно-политическое развитие края.