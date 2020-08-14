Москва, , 03:07 — REGNUM Арбитраж Москвы 18 января 2021 года рассмотрит многомиллиардные претензии банка «Траст» к иностранной компании — «Открытие инвестментс Кипр Лимитед», передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 5 августа, а 11 августа его принял к производству судья Эльдеев. Сумма исковых требований — 4 047 638 330,55 рубля. Третьим лицом в деле участвует калининградская компания «Пятый элемент», в собственности которой есть завод по выпуску керамического кирпича. ООО на сегодня находится в стадии конкурсного производства.

Одновременно с подачей иска банк попытался добиться наложения обеспечительных мер, но суд просьбу отклонил. Речь шла об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ответчику, включая денежные средства на счетах в банке «Открытие» в пределах суммы иска. Об аресте компания просила на срок «до вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения искового заявления о взыскании задолженности по договору поручительства юридического лица». Договор был заключён в 2016 году.