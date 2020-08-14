Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Власти США удовлетворены выполнением условий первого этапа торговых договоренностей между Пекином и Вашингтоном, сообщил 13 августа глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Китай значительно увеличил объём импорта сельхозпродукции из США. При этом Кадлоу отверг реплику журналиста о том, что из-за роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном «со сделкой можно попрощаться».

«Пока представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер удовлетворен прогрессом», — констатировал он.

Вместе с тем, добавил Кадлоу, в остальном отношения с Китаем «не являются хорошими».

Напомним, предварительное торговое соглашение США и Китая было подписано в январе 2020 года, после долгих месяцев «войны тарифов» между двумя крупнейшими экономиками мира.

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