Тегеран, , 09:19 — REGNUM 13 августа высокопоставленные иранские и иракские официальные лица провели встречу в иракской столице и подчеркнули необходимость достижения торгового обмена до уровня 20 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась между послом Ирана в Ираке Ираджем Масджеди и министром торговли Ирака в Багдаде. Стороны рассмотрели вопросы, связанные с экспортом газа и электроэнергии в Ирак.

Кроме того, стороны подчеркнули важность выполнения ранее достигнутых взаимных договоренностей, осуществления инвестиций в совместные проекты, содействия торговым обменам и проведению деловых выставок.

Ранее Иран и Ирак отметили необходимость расширения торговых обменов до уровня 20 миллиардов долларов в ходе июльского визита премьер-министра Ирака аль-Кадими в Тегеран.