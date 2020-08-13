Москва, , 23:55 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей, следует из документа, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.

Прожиточный минмум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для ‎детей — 11 423 рубля.

В документе указывается, что данные цифры согласованы с Министерством экономического развития и Министерством финансов России.

Напомним, исходя из величины прожиточного минимума за второй квартал года определяется минимальный размер оплаты труда на следующий финансовый год. Социальные пенсии и доплаты также должны индексироваться, если они оказываются ниже прожиточного минимума.