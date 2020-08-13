Долгопрудный, Московская область, 13 августа 2020, 23:53 — REGNUM Производитель мороженного из Подмосковья планирует наладить экспорт своей продукции в Китай. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Отмечается, что соответствующие соглашение уже заключены с китайской стороной. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Буквально вчера мы подписали документы и готовим открытие компании для экспорта продукции в Китай», — сообщил Разин.
Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковье выбилось в лидеры по раздельному сбору отходов