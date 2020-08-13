Долгопрудный, Московская область, , 23:53 — REGNUM Производитель мороженного из Подмосковья планирует наладить экспорт своей продукции в Китай. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что соответствующие соглашение уже заключены с китайской стороной. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Буквально вчера мы подписали документы и готовим открытие компании для экспорта продукции в Китай», — сообщил Разин.

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