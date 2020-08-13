Москва, , 23:09 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения России предложило установить прожиточный минимум в стране на уровне 11 468 рублей. Такие данные следуют из документа Минтруда, опубликованного сегодня, 13 августа, на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об установке прожиточного минимума во втором квартале 2020 года. Цифра согласована с Министерством экономического развития России.

Уточняется, что прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.

Напомним, что по величине прожиточного минимума за второй квартал определяют минимальный размер оплаты труда на очередной финансовый год.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании данныхРосстатао ценах на товары и услуги. Многие эксперты считают, что прожиточный минимум, устанавливаемый властями в России не реалистичен — один человек не может прожить на такую сумму в месяц без фатального вреда здоровью.