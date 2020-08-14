Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону появится крупная наземная автостоянка. Участок под парковку выставлен на аукцион, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«На открытый аукцион выставляется право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,0996 гектара, расположенного на улице Амбулаторной, № 10б, в целях строительства наземной одноуровневой закрытой автостоянки», — говорится на сайте мэрии.

Открытый аукцион состоится 18 сентября 2020 года. Заявки принимаются в течение месяца.