Москва, , 23:03 — REGNUM Расходы бюджета РФ на 2021 год можно не только не сокращать, но даже нарастить, в том числе, за счёт увеличения собираемости налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа сообщил экономист Василий Колташов.

«Я ожидаю в 2021 году увеличения расходов, не сокращения. Возможно, даже незначительное по сравнению с расходами 2020 года, но также и поиск новых поступлений», — заявил Колташов.

По мнению экономиста, одно из направлений поиска налогов — вывод из тени большого количества средних и малых предприятий в регионах.

«В последние полтора года новые губернаторы, ещё даже на позиции временно исполняющих, показывали резкое увеличение налоговых поступлений, которое происходило не потому, что налоги повышались, а потому, что просто выводились из тени целые сегменты экономики. Речь не о каких-то бабушках, шьющих по ночам дома носовые платки, или о репетиторах, или каких-нибудь парикмахерах, косметологах, речь о целых фирмах, группах компаний. Но опять же региональных. Всё это может дать дополнительные средства, а в конечном итоге расходование этих средств без сокращения расходов обеспечит нам экономический рост», — сказал Колташов.