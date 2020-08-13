Москва, , 23:00 — REGNUM Вместо сокращения расходов бюджета РФ на 10% в 2021 году государству следует предпринять меры к увеличению его доходной части. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экономист Василий Колташов.

«Предлагаемое сокращение в 10% является скорее бухгалтерским желанием, чем реальной возможностью, потому что 2021 год будет требовать расходов, но это может означать и поиск новых источников доходов. То есть государство может увеличить налоговую базу, например, проводя дальше более последовательно политику деофшоризации», — сказал Колташов.

По его мнению, важные шаги в данном направлении были предприняты в этом году. Не исключено, что именно в силу таких мер бюджет РФ получит больше налоговых поступлений.

«Наконец, возможен переход к прогрессивной или дальнейшие шаги в сторону от регрессивной к прогрессивной шкале налогообложения. При уменьшении налогового давления на домашние хозяйства и при увеличении налогов для наиболее богатых граждан», — заявил Колташов.

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