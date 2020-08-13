Ростов-на-Дону, , 22:34 — REGNUM В Ростовской области прокурорская проверка не выявила сокращения зарплат врачам центральной городской больницы Каменска-Шахтинского. Ранее медики написали заявление на увольнение в связи с сокращением зарплаты, а в лечебном учреждении было ограничено оказание экстренной хирургической помощи. Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 августа сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Все доктора, которые высказывали своё недовольство, все работают. <…> Нарушений в начислении заработной платы в Каменске за период, на которые жаловались доктора, <…> проверка была с октября прошлого года по теперешний период, не установлено», — отметила глава ведомства.

В хирургическом отделении Каменской ЦГБ кадровых проблем в настоящее время не существует.

ИА REGNUM напоминает, что центральная городская больница в Каменске-Шахтинском временно приостановила оказание экстренной хирургической помощи. Как выяснилось, причиной этому стала нехватка анестезиологов, перешедших на работу в «ковидный» госпиталь.

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