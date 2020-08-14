Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:45 — REGNUM Свердловский областной суд отменил приговор по делу о хищении металлов на Уралвагонзаводе (Нижний Тагил). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Ранее районный суд постановил, что ряд сотрудников предприятия были членами преступной группы, которые похищали металлы с УВЗ. Ущерб превысил 18 млн рублей. Организаторам группы дали от 12,5 до 15 лет лишения свободы и штрафы от 500 тыс. рублей, другим участникам — от 5,5 до 7 лет лишения свободы и штрафы от 300 тыс.

Облсуд рассмотрел апелляцию на ранее вынесенный приговор, после чего постановил отменить приговор. «Уголовное дело будет направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда», — заявляют в пресс-службе. Также изменена мера пресечения в отношении ряда подсудимых (тех, кто содержался под стражей) — на подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с калужского завода украли детали почти на миллион рублей. Задержаны двое подозреваемых.

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