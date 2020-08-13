Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM 1602 предприятия Среднего Урала сократили или приостановили свою деятельность из-за «режима повышенной готовности», введённого из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

Часть предприятий находится в простое, их деятельность приостановлена. Некоторые компании перевели своих сотрудников на неполную занятость, уточнила чиновница.

«Именно для тех предприятий, которые были вынуждены ввести режимы неполной занятости, — напомнила Бюрдюгова, — были приняты специальные меры господдержки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выплатили безработным жителям 3 млрд 5 млн рублей с 1 марта 2020 года.

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