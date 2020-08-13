Париж, 13 августа 2020, 19:24 — REGNUM Отмены санкций, которые США ввели в отношении французской авиастроительной компании Airbus, потребовал Франк Риестер, госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел по вопросам экспорта, в опубликованном 13 августа заявлении.
Он отметил, что Вашингтон сохранил «неоправданные торговые санкции в рамках дела Airbus».
Читайте также: ЕК потребовала от США отмены пошлин, введённых из-за Airbus
Напомним, санкции США в отношении Airbus были введены в середине октября прошлого года — за незаконные субсидии для этой компании, якобы затруднявшие реализацию продукции Boeing — американской авиастроительной компании.
Позже руководство Airbus заявило, что приняло меры, чтобы полностью соответствовать требованиям ВТО и «не мешать продавать самолёты Boeing».
Читайте ранее в этом сюжете: США скорректируют перечень товаров из ЕС, облагаемых пошлинами