Париж, , 19:24 — REGNUM Отмены санкций, которые США ввели в отношении французской авиастроительной компании Airbus, потребовал Франк Риестер, госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел по вопросам экспорта, в опубликованном 13 августа заявлении.

Airbus А380 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что Вашингтон сохранил «неоправданные торговые санкции в рамках дела Airbus».

Риестер «Мы требуем их отмены».

Читайте также: ЕК потребовала от США отмены пошлин, введённых из-за Airbus

Напомним, санкции США в отношении Airbus были введены в середине октября прошлого года — за незаконные субсидии для этой компании, якобы затруднявшие реализацию продукции Boeing — американской авиастроительной компании.

Позже руководство Airbus заявило, что приняло меры, чтобы полностью соответствовать требованиям ВТО и «не мешать продавать самолёты Boeing».

Читайте ранее в этом сюжете: США скорректируют перечень товаров из ЕС, облагаемых пошлинами