Москва, , 18:49 — REGNUM Новый совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы поможет власти получить от бизнеса обратную связь. Об этом 13 августа сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

Он отметил, что новый совет «будет продолжением работы, которая ведется на уровне федерального правительства».

«Совет даст возможность обсудить новые реалии и подходы, получить, безусловно, очень важную обратную связь от бизнеса и предпринимательского сообщества», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве создадут совет по стратегическому развитию для диалога власти, бизнеса, общественников и экспертов.