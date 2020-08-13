Ульяновск, , 18:43 — REGNUM В Ульяновской области перевыполнили показатели по нацпроекту «Жильё и городская среда». Успехи региона отметил сегодня, 13 августа, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. C докладом о текущей ситуации в строительной отрасли региона выступил глава Ульяновской области Сергей Морозов.

«В самом начале хочу поблагодарить правительство России за решения, которые были приняты в этом году по развитию строительной сферы. Уверен, они станут серьезным фактором, стимулирующим возведение жилья и развитие всей отрасли в целом», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, в 2020 году план ввода жилья в Ульяновской области составляет 1,208 млн кв. метров, что на 123 тыс. кв. метров больше уровня 2019 года. В январе — июле 2020 года ввели в эксплуатацию 486 тыс. кв. м, что составляет 40% от годового плана и 118% к аналогичному периоду прошлого года. К 2024 году в регионе планируют нарастить жилищное строительство до 1,5 млн кв. метров.

«При реализации принятых в Ульяновской области мер стимулирования строительной отрасли мы планируем выполнить задачу достижения показателя 2020 года», — сказал Сергей Морозов.

В регионе принят ряд дополнительных мер — в частности, для инвесторов, которые реализуют проекты комплексной застройки и развития территорий, в виде предоставления земельных участков без проведения торгов. Также действует «Губернаторская ипотека» с господдержкой, которая помогает стимулировать спрос и обеспечивать жителей доступным жильем. С начала действия программой воспользовались более 1,5 тыс. семей работников бюджетной сферы и IT-организаций. Также расширены рамки «Губернаторской ипотеки»: теперь этой возможностью могут воспользоваться и сотрудники предприятий авиационной отрасли.

Решаются проблемы дольщиков: в 2020 году из бюджета выделено 152 млн рублей, в августе дополнительно предусмотрено 93 млн рублей. Это позволило достроить пять проблемных многоквартирных домов площадью 26,6 тыс. кв. метров, новое жильё получили 418 дольщиков. Готовится к сдаче в сентябре ещё один дом площадью 7,1 тыс. кв. метров, ключи от квартир получат 106 семей. До конца года планируется сдать ещё два проблемных дома общей площадью 9,5 тыс. кв. метров, что позволит решить квартирный вопрос 147 дольщиков.

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Генеральный директор корпорации развития строительства и инфраструктурных проектов «Дом.73» Алсу Садретдинова проинформировала, что для выполнения показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся подготовка участков, что позволит увеличить темпы ввода жилья до 1,5 млн кв. метров. Также разрабатываются проекты развития застроенных территорий (реновация жилья): в Ульяновске в программу включено 427 многоэтажек, что позволит улучшить жилищные условия 11 тыс. жителей. Кроме того, по программе переселения граждан из аварийного жилья новое жильё получат 3,4 тыс. человек.

Чтобы стимулировать индивидуальное строительство и привлечь в село квалифицированные кадры, бюджетники могут получить в безвозмездное пользование участки под ИЖС.

Подводя итоги, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что правительство уделяет «большое внимание» жилищному строительству:

«Здесь хочу выделить Ульяновскую область. Уже сейчас и ввод жилья на одного человека, и показатель по обеспеченности граждан жильём там выше, чем в среднем по стране».

Было отмечено, что по итогам 2019 года в Ульяновской области показатель ввода жилья в расчёте на человека был в 1,5 раза выше, чем в среднем в Поволжье, — 0,83 кв. метра. В 2020 году «регион планирует максимально приблизиться» к 1 кв. метру на одного человека.

«Причина роста показателей, на мой взгляд, одна: руководство системно занимается этим вопросом из года в год, поэтому достигает таких результатов», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года было заключено соглашение о софинансировании с федеральным Фондом защиты прав дольщиков, в рамках которого предусмотрено выделение из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, со стороны регионального бюджета — 325 млн рублей.

Напомним, завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина ранее отмечала, что в России постепенно восстанавливается рынок ипотечного кредитования. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу 2020 года до 7,5%.