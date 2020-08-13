Иркутск, , 18:13 — REGNUM Сегодня, 13 августа, в правительстве Иркутской области состоялась встреча первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова и главы Приангарья Игоря Кобзева. Как сообщает официальный портал органов власти Иркутской области, стороны сошлись во мнении, что развитие Байкальской территории должно быть комплексным, когда при соблюдении природоохранного законодательства учтены и нужды местных жителей, и потребности экономики.

«В этом вопросе особенно важно найти разумный баланс между экологическими и экономическими интересами, заниматься развитием туризма и модернизацией производств, решая при этом все социальные задачи территории, — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев. — В настоящее время мы работаем над созданием необходимой инфраструктуры на острове Ольхон. Прорабатываем вопрос с Министерством образования РФ по организации научно-образовательного центра «Байкал». Эта структура призвана объединить усилия ученых, вузовских лабораторий, промышленников для разработки и реализации ключевых направлений инновационного развития Иркутской области и Республики Бурятии».

Вячеслав Фетисов рассказал, что в ходе рабочей поездки в регион, изучая экологические вопросы, он посетил несколько населенных пунктов, расположенных на Байкале, пообщался с их жителями.

«Наша страна отвечает за Байкал, который является всемирным достоянием, перед мировым сообществом. Развивая территорию, мы должны сделать все возможное, чтобы не навредить ей. Защищая Байкал, мы защищаем наше будущее. Мы готовы с вами плотно взаимодействовать, чтобы создать стратегию развития Байкальской территории в целом», — сказал Вячеслав Фетисов.

В ходе беседы поднимались темы развития туризма, установления границ Прибайкальского национального парка. Отдельной темой встречи стало исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о выработке дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей. Напомним, что поручение главы государства было дано 30 июля в рамках совещания по видеоконференцсвязи. Глава региона Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину по резонансному экологическому вопросу. Он касался изменений федерального законодательства: Совет Федерации одобрил поправку, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей при проведении необходимых работ.

«Правительство Иркутской области и ОАО «РЖД» договорились о сотрудничестве в деле сохранения прибайкальских лесов. Основные моменты мы закрепим в соглашении между компанией и регионом. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение», — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.

Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов также договорились о подготовке совместного доклада на Международную конференцию по стратегии биоразнообразия до 2050 года. Это мероприятие пройдет в 2021 году в Китае. Доклад будет посвящен перспективам развития Байкала и его территории. В завершении встречи первый зампред думского комитета Вячеслав Фетисов сообщил, что в марте будущего года на льду Байкала планируется провести матч по хоккею с шайбой, в котором примут участие известные российские хоккеисты. В свою очередь глава региона Игорь Кобзев пригласил прославленного спортсмена на предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом.