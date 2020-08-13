Иркутск, 13 августа 2020, 18:13 — REGNUM Сегодня, 13 августа, в правительстве Иркутской области состоялась встреча первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова и главы Приангарья Игоря Кобзева. Как сообщает официальный портал органов власти Иркутской области, стороны сошлись во мнении, что развитие Байкальской территории должно быть комплексным, когда при соблюдении природоохранного законодательства учтены и нужды местных жителей, и потребности экономики.
Вячеслав Фетисов рассказал, что в ходе рабочей поездки в регион, изучая экологические вопросы, он посетил несколько населенных пунктов, расположенных на Байкале, пообщался с их жителями.
В ходе беседы поднимались темы развития туризма, установления границ Прибайкальского национального парка. Отдельной темой встречи стало исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о выработке дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей. Напомним, что поручение главы государства было дано 30 июля в рамках совещания по видеоконференцсвязи. Глава региона Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину по резонансному экологическому вопросу. Он касался изменений федерального законодательства: Совет Федерации одобрил поправку, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей при проведении необходимых работ.
«Правительство Иркутской области и ОАО «РЖД» договорились о сотрудничестве в деле сохранения прибайкальских лесов. Основные моменты мы закрепим в соглашении между компанией и регионом. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение», — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.
Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов также договорились о подготовке совместного доклада на Международную конференцию по стратегии биоразнообразия до 2050 года. Это мероприятие пройдет в 2021 году в Китае. Доклад будет посвящен перспективам развития Байкала и его территории. В завершении встречи первый зампред думского комитета Вячеслав Фетисов сообщил, что в марте будущего года на льду Байкала планируется провести матч по хоккею с шайбой, в котором примут участие известные российские хоккеисты. В свою очередь глава региона Игорь Кобзев пригласил прославленного спортсмена на предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом.