Тамбов, , 18:06 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сегодня, 13 августа, в ходе селекторного совещания выделил показатели ввода жилья в Тамбовской области и своевременное выполнение работ по строительству и реконструкции дорог, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Вице-премьер также поручил рассмотреть возможность увеличения региону в 2020 году лимитов на эти цели.

На селекторном совещании Tambov.gov.ru

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию РФ, который провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Губернатор рассказал о темпах жилищного строительства этого года. Он сообщил, что по итогам 2019 года обеспеченность жильем на одного жителя Тамбовской области составила 31 кв. метр. Для сравнения, в 2018-м этот показатель был 29,9 кв. метров. Это выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу (27 кв. метров) и России в целом (25,8 кв. метра).

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, важнейшая для экономики региона строительная отрасль продолжала работать, но определенные коррективы сложившаяся ситуация в наши планы все же внесла», — подчеркнул Александр Никитин.

По предварительным данным, в январе-июле 2020 года в эксплуатацию введено 173,7 тыс. кв. метров жилья, или 60% от показателей прошлого года за аналогичный период. По вводу многоквартирных домов обеспечен рост на 22% к уровню 2019 года, сдано около 44 тысяч кв. метров.

За семь месяцев текущего года введено в строй 129,7 тыс. кв. метров индивидуального жилья, что составляет 51,2% от аналогичного показателя прошлого года. Глава региона Александр Никитин отметил, что доля строительства индивидуального жилья в области традиционно высока — ежегодно составляет около 70% от общего объема. Поэтому тот факт, что не удалось выйти на запланированный уровень ввода индивидуального жилищного строительства, неизбежно отразился на общих показателях.

Власти отмечают, что для стимулирования индивидуального жилищного строительства на приоритетных земельных участках необходимо создать соответствующую инженерную и транспортную инфраструктуры, в том числе построить водозаборные узлы для подключения жилых домов. С просьбой по оказанию содействия в выделении средств глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Вице-премьер обращение губернатора поддержал, дав поручение оказать содействие в ближайшие сроки.

Марат Хуснуллин отметил не только отличные показатели ввода жилья в Тамбовской области, но и своевременное выполнение работ по строительству и реконструкции дорог. Он также поручил рассмотреть возможность добавления региону в 2020 году лимитов на эти цели. Губернатор Александр Никитин подчеркнул, что Тамбовская область готова продолжить ремонтную кампанию текущего года и обновить дополнительные магистрали.