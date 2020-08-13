Москва, 13 августа 2020, 17:44 — REGNUM Численность работников малых и средних предприятий в РФ за семь месяцев 2020 года выросла на 1,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Буздалина, комментируя новость о том, что в РФ за год численность МСП упала на 4,2%.
Что касается оценки самого значения в 4,2%, то, как пояснила Буздалина, стоит отметить, что за 2019 год количество субъектов МСП сократилось на 2,1%. Таким образом, текущее сокращение нельзя назвать катастрофичным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Буздалиной, судьба российских малых и средних предприятий во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки и новой волны пандемии.
Читайте ранее в этом сюжете: Выручка малых и средних предприятий в РФ начинает расти – экономист