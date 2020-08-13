Москва, , 17:44 — REGNUM Численность работников малых и средних предприятий в РФ за семь месяцев 2020 года выросла на 1,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Буздалина, комментируя новость о том, что в РФ за год численность МСП упала на 4,2%.

«Безусловно, общее количество малых и средних предприятий — это важный показатель, однако он не в полной мере показывает реальное состояние сектора МСП. Влияние МСП на экономику правильнее оценивать при помощи анализа численности занятых в данном секторе и динамики оборота субъектов малого и среднего бизнеса, — сказала она. — Так, численность работников малых и средних предприятий за семь месяцев 2020 года выросла на 1,3%. Данные по обороту в 2020 году пока недоступны, однако оценка ситуации исключительно по численности субъектов МСП не в полной мере отражает действительность и может зависеть от ряда прочих факторов».

Что касается оценки самого значения в 4,2%, то, как пояснила Буздалина, стоит отметить, что за 2019 год количество субъектов МСП сократилось на 2,1%. Таким образом, текущее сокращение нельзя назвать катастрофичным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Буздалиной, судьба российских малых и средних предприятий во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки и новой волны пандемии.

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