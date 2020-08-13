Москва, , 17:38 — REGNUM Судьба российских малых и средних предприятий во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки и новой волны пандемии, считает профессор департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Буздалина. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Анализируя динамику количества малых и средних предприятий в течение последних лет, можно отметить сокращение их числа в связи с их частичным укрупнением и переходом в когорту крупных бизнес-структур, — сказала Буздалина. — Кроме того, следует учесть, что не все субъекты МСП, которые продолжают деятельность, представляют информацию об этом в реестры и налоговую службу. Дальнейшее развитие малых и средних предприятий во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки и новой волны пандемии».

Кроме того, она отметила, что уже сейчас люди после завершения самоизоляции демонстрируют активное потребление, и выручка малых и средних предприятий начинает восстанавливаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский малый и средний бизнес трансформировался в период пандемии коронавируса.

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