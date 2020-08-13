Москва, 13 августа 2020, 17:38 — REGNUM Судьба российских малых и средних предприятий во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки и новой волны пандемии, считает профессор департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Буздалина. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, она отметила, что уже сейчас люди после завершения самоизоляции демонстрируют активное потребление, и выручка малых и средних предприятий начинает восстанавливаться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский малый и средний бизнес трансформировался в период пандемии коронавируса.
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