Москва, , 17:23 — REGNUM Российский малый и средний бизнес трансформировался в период пандемии коронавируса. Об этом 13 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал информацию о сокращении в РФ объектов МСП.

«Сокращение числа субъектов МСП в Москве превысило — 5,2%, что выше среднероссийского значения (-4,2%) и прошлогодней убыли в регионе (-4,9%), — сказал Земцов. — В целом сокращение ожидаемо в условиях снижения спроса, закрытия на период самоизоляции многих бизнесов (развлечения, бытовые услуги, торговля, рестораны), но его нельзя назвать критическим. Помогли антикризисные меры, а также высокая цифровизация бизнеса: более 50% компаний размещали до кризиса свои заказы в интернете, население охотно пользовалось услугами доставки. Эти процессы резко ускорились в период пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Земцова, антикризисные меры поддержки, принятые властями РФ, сыграли положительную роль в сохранении малых и средних предприятий и занятости в них.

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