Москва, 13 августа 2020, 17:23 — REGNUM Российский малый и средний бизнес трансформировался в период пандемии коронавируса. Об этом 13 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал информацию о сокращении в РФ объектов МСП.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Земцова, антикризисные меры поддержки, принятые властями РФ, сыграли положительную роль в сохранении малых и средних предприятий и занятости в них.
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