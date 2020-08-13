Москва, , 17:04 — REGNUM В Госдуме объяснили заявление главы Минфина Антона Силуанова о безопасном уровне госдолга России.

«Господину Силуанову и его коллегам по экономическому блоку правительства вообще всё кажется безопасным. Ведь расплачиваться за их просчёты и провалы приходится не им самим, а народу России», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне. По его словам, размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остается одним из самых низких в мире.

Издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ сообщило о том, что чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020 года.

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