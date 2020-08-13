Ставрополь, , 17:03 — REGNUM На мировой экономической арене грядут перемены. Из-за пандемии коронавируса эпохе доминирования экономики США может наступить конец. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей, председатель «Партии Роста» Борис Титов.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе онлайн-встречи с участниками первой смены XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» 13 августа он предрек скорое изменение расстановки сил на мировой арене. Говоря о кризисе, спровоцированном пандемией во всем мире, Титов особо остановился на ситуации в США.

«Среди всех стран особенно выделились Соединенные Штаты. Неправильная экономическая политика, неверный расчет — все это может закончиться для них плачевно», — заявил уполномоченный по правам бизнесменов.

По его мнению, в этой стране кризис усугубился рядом факторов, в том числе дефицитом бюджета и выборами, и все это в конечном счете может привести к переформатированию в мировой экономике.

«Если примут еще один пакет поддержки, который сейчас проходит обсуждение в Конгрессе, доминирование экономики США закончится. Америка и так живет с дефицитом бюджета, и это усугубится. Конечно, свою лепту вносят и выборы», — цитирует Титова пресс-служба форума «Машук».