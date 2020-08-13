Москва, 13 августа 2020, 16:59 — REGNUM Антикризисные меры поддержки, принятые властями РФ, сыграли положительную роль в сохранении малых и средних предприятий и занятости в них, считает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Земцов рассказал, что для того чтобы ФНС РФ удалила ту или иную компанию из своего реестра, многие фирмы предпочитают несколько лет не сдавать отчетность вместо того, чтобы подавать заявление и документы на ликвидацию.
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