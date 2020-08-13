Саратов, , 16:50 — REGNUM В Саратове на предстоящий год запланирован капитальный ремонт трех мостов: на улице Буровой, через Глебучев овраг и возле Алтынной горы. Об этом рассказал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства горадминистрации Сергей Кузнецов.

С его слов, в ближайшее время будет объявлен конкурс по капитальному ремонту этих сооружений. В настоящее время заканчиваются работы по реконструкции Трофимовского моста, который планируют открыть к 1 октября. Готовность объекта составляет 80%.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Саратове отремонтируют 31 объект улично-дорожной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области темпы и объемы дорожных работ необходимо нарастить, что позволит привлечь дополнительные финансовые средства. В Саратове сделано менее 60%, а в Энгельсе — «готовность нулевая».

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