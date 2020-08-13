Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Часть жителей Свердловской области пытались получить пособие по безработице, одновременно с этим скрытно работая. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции.

Недобросовестных граждан оказалось 1200 человек. Получая пособие, они трудоустраивались и начинали скрыто работать.

Информация о злоумышленниках передана в полицию. По мнению Беседина, действия граждан можно квалифицировать как мошенничество.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального департамента по труду и занятости, в Свердловской области подтверждено 111 тыс. 929 безработных.

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