Москва, , 16:25 — REGNUM Объём международных резервов России превысил $600 млрд, обновив исторический максимум. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, за неделю с 31 июля по 7 августа международные резервы страны выросли на $8,9 млрд, или на 1,5%, и достигли $600,7 млрд.

В комментарии ЦБ отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 8 августа 2008 года, когда международные резервы России достигали $598,1 млрд.

Напомним, по состоянию на 1 августа, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $435,71 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,86 млрд, монетарное золото — $144,22 млрд.