Москва, , 16:23 — REGNUM В России малый и средний бизнес наблюдает резкое увеличение спроса на его товары и услуги, считает доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России за год на 4,2% уменьшилось количество малых и средних предприятий в России.

Бен Шан. Безработные. 1938

«В ближайшее время не стоит ожидать быстрого восстановления экономики, однако с частичным снятием ограничительных мер субъекты МСП сейчас испытывают резкое увеличение спроса на их товары и услуги, — сказал Моисеев. — Меры поддержки по поддержке бизнеса, объявленные правительством РФ, оказали благоприятное воздействие на поддержание занятости населения. Сокращение числа МСП на 4,2% не является критичным для экономики в целом, поскольку число занятых на предприятиях МСП даже немного выросло по сравнению с зимой».

Как подчеркнул экономист, сейчас субъекты МСП получили разрешение на продолжение предпринимательской деятельности, и поэтому ожидать дальнейшего увеличения безработицы из-за закрытия МСП не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 90% предприятий Москвы вернулись к рабочему режиму после снятия ограничений.

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