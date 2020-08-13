Москва, 13 августа 2020, 16:23 — REGNUM В России малый и средний бизнес наблюдает резкое увеличение спроса на его товары и услуги, считает доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России за год на 4,2% уменьшилось количество малых и средних предприятий в России.
Как подчеркнул экономист, сейчас субъекты МСП получили разрешение на продолжение предпринимательской деятельности, и поэтому ожидать дальнейшего увеличения безработицы из-за закрытия МСП не стоит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 90% предприятий Москвы вернулись к рабочему режиму после снятия ограничений.
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