Майкоп, , 16:15 — REGNUM Более 61 млн рублей выделено Республике Адыгея на компенсацию расходов медучреждений на борьбу с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Руководитель региона подчеркнул значимость поддержки федерального центра и актуальность выделения дополнительных ассигнований в период пандемии, в том числе и медорганизациям, благодаря также и этим мерам эпидобстановка в регионе стабилизируется.

Правительство Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

12 августа правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея 61 431,5 тыс. рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что пандемия увеличила нагрузку на систему обязательного медицинского страхования, у медучреждений возросли расходы и снизились доходы, что отразилось на зарплатах персонала, не задействованного в борьбе с коронавирусом.

Дополнительные средства, выделенные Адыгее, будут направлены на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. Деньги Адыгея получит в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ, а затем из республиканского бюджета они поступят в бюджет территориального фонда ОМС. Дополнительное финансирование позволит обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник и оплату труда врачей и других медицинских работников.