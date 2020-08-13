Ставрополь, , 16:14 — REGNUM В Ставропольском крае будет построена кондитерская фабрика. Она будет производить хлебобулочную продукцию: сахарное и затяжное печенье, крекеры, сухарики и соломку.

Второе в крае производство по выпуску подобного ассортимента будет построено на территории индустриального парка «Ставрополь», сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, инвестор планирует создать на фабрике до 200 рабочих мест. Они будут работать на двух линиях, одна из которых будет запущена уже в 2021 году. В год фабрика будет выпускать свыше 15,5 тыс. тонн продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края в 2015 году создан региональный индустриальный парк «Агропромышленный парк Ставрополье». Он будет специализироваться на перерабатывающем производстве, овощеводстве и транспортно-логистическом обслуживании.

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