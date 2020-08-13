Москва, 13 августа 2020, 16:11 — REGNUM Правительство РФ проводит неолиберальный экономический курс, который приводит к росту социального неравенства, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
А социальное неравенство, как подчеркнул Дзарасов, также ограничивает возможности экономики и делает ее более уязвимой из-за неустойчивости внутреннего спроса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов заявил, что после экономического кризиса 2014−2015 годов экономике РФ понадобилось три-четыре года на то, чтобы приспособиться к его последствиям, и после 2020 года ее ждет похожий процесс.
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