Москва, , 16:11 — REGNUM Правительство РФ проводит неолиберальный экономический курс, который приводит к росту социального неравенства, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Те слабые места нашей экономики, которые высветила пандемия, были известны давно. Прежде всего это неблагоприятная структура нашей экономики. Ее утяжеление, — сказал Дзарасов. — То есть повышение доли добывающих отраслей и существенное падение машиностроения. Эта деформация имела место весь пореформенный период. В ответ на мировой экономический кризис наше правительство проводит неолиберальный экономический курс, который подразумевает бюджетную экономию ради финансовой стабилизации. То есть сокращение государственных расходов. Как следствие мы наблюдаем рост социального неравенства. Это есть и завуалированная форма перекладывания бремени кризиса на широкие слои населения».

А социальное неравенство, как подчеркнул Дзарасов, также ограничивает возможности экономики и делает ее более уязвимой из-за неустойчивости внутреннего спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов заявил, что после экономического кризиса 2014−2015 годов экономике РФ понадобилось три-четыре года на то, чтобы приспособиться к его последствиям, и после 2020 года ее ждет похожий процесс.

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