Москва, , 16:06 — REGNUM В случае принятия в России новых санитарно-эпидемиологических правил перевозить бытовую химию в машинах, доставляющих продукты питания, будет запрещено. По мнению участников рынка, при принятии нового регламента стоимость доставки может увеличиться вдвое. При этом в расчет принимается только доставка до конечного потребителя, заявил 13 августа ИА REGNUM руководитель логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация» Данил Шелехов.

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По его словам, давать «среднюю температуру по больнице» не совсем корректно, поскольку одни компании доставляют товары непосредственно конечным потребителям, стараясь повысить свою утилизацию за счет плотных маршрутов, а другие отвозят продукцию со своих распределительных центров до розничных магазинов.

«Для b2c-доставки используются машины небольшого габарита, чтобы можно было беспрепятственно ездить по городу. В сегменте b2b для доставки продукции с распределительных центров до магазинов, напротив, используется крупнотоннажный коммерческий транспорт. Типы доставки имеют еще одно существенное различие. Не каждая b2c доставка содержит и продукты питания, и химию одновременно. В b2b-доставке, напротив, пополнение магазинов с распределительных центров с большой вероятностью будет включать как химию, так и продукты питания в каждой поставке», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что анализ разных по типу задач позволил выяснить, для каких компаний изменение в нормативных актах будет более критичным.

«В случае с b2c-доставкой удельная стоимость посещения одного адреса увеличивается на 46% за счет того, что маршруты нельзя уплотнять бесконечно — в определенный момент качество клиентского сервиса начнет падать, появятся опоздания и в некоторых случаях нераспределенные заказы. Для того чтобы этого избежать, придется добавлять машины, что увеличит общую стоимость доставки, — отметил Шелехов. — В случае с доставкой продукции с распределительных центров торговых сетей магазинам мы видим несколько другой характер изменения затрат. Чаще всего этот тип доставки ограничен не временем, в рамках которого нужно выполнить маршрут, а грузоподъемностью машины; на маршруте редко бывает больше 3−5 точек, так как на каждую точку доставляется большое количество товара».

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Он обратил внимание, что торговые сети, чтобы повысить эффективность использования транспорта, стараются планировать не один, а несколько рейсов в течение дня. Использование нескольких рейсов позволяет максимизировать отдачу от одной машины. Расчеты показывают, что введение раздельной транспортировки химии и продуктов питания требует увеличения количества рейсов в среднем на 40%, добавил эксперт.