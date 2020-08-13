Москва, , 16:06 — REGNUM На торгах в Европе 13 августа цена нефть марки Brent продолжает консолидироваться в узком диапазоне $45,00−45,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Павел Редин (с) ИА Красная весна

«Общее ослабление доллара США оказывают поддержку покупателям, которые ожидают новых драйверов для движения.

В своем последнем ежемесячном отчете по рынку нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свой прогноз мирового спроса на нефть на 2020 год в сторону понижения из-за ухудшения перспектив авиаперевозок на фоне кризиса с коронавирусом.

Мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки. В июльском отчете прогноз был на уровне 8,9 млн баррелей в сутки. В 2021 году, по оценкам ОПЕК, она ожидает рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 13 августа, что не ожидает от представителей ОПЕК+ каких-либо решений относительно сокращения объемов добычи по итогам заседания на следующей неделе.

Помощник министра торговли Китая Жэнь Хунбинь заявил, что надеется на то, что США создадут условия для реализации первой фазы торгового соглашения. Высокопоставленные чиновники США и Китая встретятся 15 августа в режиме видеоконференции для оценки выполнения первой фазы торговой сделки.

К вечеру Brent стоит $45,28 за баррель. Условия для продолжения роста цены благоприятные. На американской сессии ожидается прорыв к уровню $45,50», — считает эксперт.

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