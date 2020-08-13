Москва, 13 августа 2020, 15:59 — REGNUM После экономического кризиса 2014−2015 годов экономике РФ понадобилось три-четыре года на то, чтобы приспособиться к его последствиям, и после 2020 года ее ждет похожий процесс. Об это корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
И сейчас, как пояснил Дзарасов, Россию ожидает похожий процесс, но он должен быть более серьезным, чем раньше.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов заявил, что в период самоизоляции власти РФ отказались оказать прямую денежную поддержку населению, ссылаясь на риски роста инфляции, хотя это было бы меньшим злом по сравнению с тем, что произошло после.
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