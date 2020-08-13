Мадрид, , 15:59 — REGNUM Власти Испании неоднократно выступали против введения пошлин на испанскую сельскохозяйственную продукцию из-за деятельности компании Airbus и всегда выступали за поиск решения путём переговоров. Об этом 13 августа заявили в министерстве промышленности, торговли и туризма Испании, комментируя принятое Вашингтоном решение сохранить пошлины.

Читайте также: ЕК потребовала от США отмены пошлин, введённых из-за Airbus

«Правительство Испании выступает против этого решения и надеется на достижение соглашения, которое изменит нынешнюю динамику торговых отношений между странами в общих экономических интересах», — говорится в заявлении ведомства.

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото считает, что в настоящее время ЕС и государства-члены консорциума (Испания, Франция и Германия) полностью соблюдают правила ВТО и требования группы по делу Airbus, и считает, что США должны отказаться от ответных мер и искать решение конфликта. Она подчеркнула, что Европейский союз и Испания твёрдо привержены проведению переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году арбитраж Всемирной торговой организации ВТО разрешил США ввести пошлины против стран ЕС примерно на $7,5 млрд, так как Евросоюз не выполнил решения о сокращении субсидирования Airbus. 13 августа США сохранили пошлины на товары из Евросоюза объёмом $7,5 млрд. Как пояснил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это было сделано из-за того, что ЕС и страны-члены Евросоюза не приняли мер, необходимых для исполнения решений ВТО.