Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Количество безработных жителей в Свердловской области уменьшится лишь в IV квартале 2020 года. Об этом заявила заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова на пресс-конференции.

«Мы предполагаем, что где-то по осени, начиная с октября, в ноябре, мы увидим снижение количества безработных», — заявила Бордюгова.

Сейчас власти зафиксировали 111 тыс. 929 человек, оставшихся без работы. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, большая часть этих людей ранее не работали или уволились до 1 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области чаще всего увольняются сотрудники предприятий торговли, общепита, туризма и небольшого гостиничного бизнеса.

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