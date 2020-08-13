Москва, , 15:49 — REGNUM За период с января по июнь 2020 года в России на покупку автомобильного транспорта было заключено 79 тыс. лизинговых сделок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Более половины (56%) лизинговых сделок в первом полугодии 2020 года пришлись на легковые автомобили. По данным аналитиков агентства, за отчетный период всего в лизинг было оформлено 44,3 тыс. экземпляров легковушек.

Почти каждая седьмая сделка приходится на легкие коммерческие машины (11,6 тыс. ед.), примерно каждая четвертая — на грузовые авто (20,5 тыс. ед.) и еще 3% — на автобусы (2,2 тыс. ед.).

При этом 12% от всех машин, оформленных в лизинг, были проданы физическим лицам (9 тыс. авто), а остальные 88% или 70 тыс. единиц — юридическим.

Напомним, в июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки на авансовый платёж по договору операционного лизинга до 25% стоимости машины. Данная скидка распространяется только на те автомобили, которые были произведены в России.

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