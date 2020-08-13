Москва, , 15:39 — REGNUM Размер госдолга России остаётся одним из самых низких в мире. Об этом сегодня, 13 августа, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП», — уточнил глава федерального ведомства.

Он пояснил, что пойти на некоторое увеличение госдолга в стране пришлось из-за сокращения доходов бюджета РФ в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом Силуанов назвал такую ситуацию обычной практикой, которая присуща абсолютному большинству стран мира.

«В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы», — подчеркнул министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистическим данным Центробанка и Министерства финансов РФ, разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей. Так, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, а ликвидные резервы — 13,22 трлн рублей. Аналитики указывают на то, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Как заявил политолог Марат Баширов, превышение чистого государственного долга России ликвидных резервов — это «страшилка для обывателя, которую высосали из пальца».

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