Москва, , 15:42 — REGNUM Ввоз птицеводческой продукции из Австралии в Россию запрещен с 12 августа из-за распространения в указанной стране птичьего гриппа. Об этом 13 августа сообщается в материалах Россельхознадзора.

«В связи с ухудшением на территории Австралии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 августа 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Австралии следующей продукции», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что ограничения вводятся на ввоз живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы и все виды птицеводческой продукции, которые не прошли тепловую обработку, за исключением товаров, подверженных обработке, которая обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц, а также на готовую продукцию из птицы или содержащую в своем составе продукты переработки птицы; корма и кормовые добавки для птиц.

Помимо того, данный запрет распространяется на ввоз бывшего в употреблении оборудования, предназначенного для содержания, убоя и разделки птицы, а также транзит через российскую территорию живой птицы из Австралии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россельхознадзор выяснил причину массовой гибели пчел в Саратовской области.